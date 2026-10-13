Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
23:10 (UTC+5), 13 Октября 2026

Спасатели Башкирии устроят скоростной подъём в гору

Добавить в предпочтительные источники Google
МЧС РБ МАКС
Фото: МЧС РБ | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Гора Янгантау на Южном Урале, известная своими целебными газотермальными источниками, станет площадкой для масштабных соревнований пожарных и спасателей Башкирии.

По легенде, сотни лет назад старый пастух случайно уснул в горной расщелине, согрелся идущим из-под земли паром и исцелил больные суставы. С тех пор место прозвали Янгантау, то есть «Горящая гора». Сегодня это знаменитая здравница и геопарк ЮНЕСКО. Но для спасателей это не только курорт, а вызов на прочность.

Именно здесь пройдут соревнования по скоростному подъёму на гору. Задача участников усложняется многократно. Огнеборцы будут преодолевать дистанцию в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Всего в подъёме примут участие 75 человек — сотрудники главного управления МЧС России по РБ, а также представители государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны.

Главная цель соревнований — совершенствование тренировочного процесса и проверка физической и профессиональной выносливости личного состава. Спасателям предстоит продемонстрировать силу, скорость и железный характер в непростых условиях низкогорья и с дополнительной нагрузкой в виде тяжёлой экипировки.

Ранее в Башкирии спасли семерых рыбаков.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru