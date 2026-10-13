Спасатели Башкирии устроят скоростной подъём в гору

Гора Янгантау на Южном Урале, известная своими целебными газотермальными источниками, станет площадкой для масштабных соревнований пожарных и спасателей Башкирии.

По легенде, сотни лет назад старый пастух случайно уснул в горной расщелине, согрелся идущим из-под земли паром и исцелил больные суставы. С тех пор место прозвали Янгантау, то есть «Горящая гора». Сегодня это знаменитая здравница и геопарк ЮНЕСКО. Но для спасателей это не только курорт, а вызов на прочность.

Именно здесь пройдут соревнования по скоростному подъёму на гору. Задача участников усложняется многократно. Огнеборцы будут преодолевать дистанцию в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Всего в подъёме примут участие 75 человек — сотрудники главного управления МЧС России по РБ, а также представители государственной противопожарной службы, муниципальной и ведомственной пожарной охраны.

Главная цель соревнований — совершенствование тренировочного процесса и проверка физической и профессиональной выносливости личного состава. Спасателям предстоит продемонстрировать силу, скорость и железный характер в непростых условиях низкогорья и с дополнительной нагрузкой в виде тяжёлой экипировки.

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