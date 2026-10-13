В Башкирии спасли семерых рыбаков

В Башкирии выходные для спасателей выдались «жаркими» по спасению на воде. Преимущественно, помощь требовалась рыбакам.
Так, на реке Белой в городе Дюртюли заметили мужчину на лодке, который звал на помощь. Выяснилось, что у рыбака отказал мотор, добраться до берега самостоятельно он не мог. Спасатели эвакуировали его на берег.
Во время рейда на Юшатырском водохранилище спасатели помогли двум мужчинам, у которых также отказал мотор. На Нугушском водохранилище помощь также понадобилась двум рыбакам.
А на Павловском водохранилище мужчины на лодке утопили весло и не смогли добраться до берега самостоятельно. К ним тоже пришли на выручку спасатели и доставили их на сушу.
В госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям напоминают: проверяйте лодку и снаряжение перед выходом на воду, всегда надевайте спасательный жилет, берите заряженный телефон и сообщайте близким о своих планах. При любой опасности на воде звоните по номеру 112. Берегите себя.
Ранее спасатели проводили рейды, в рамках которых напоминали рыбакам о смертельной опасности осенней воды.
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