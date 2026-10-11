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15:34 (UTC+5), 11 Октября 2026

Спасатели Башкирии напомнили рыбакам о смертельной опасности осенней воды

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пресс-служба госкомитета РБ по ЧС МАКС
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщает, что купальный сезон официально закрыт, однако работы у спасателей меньше не стало. В республике продолжаются профилактические рейды в рамках месячника «Безопасная рыбалка».

Сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета РБ по ЧС регулярно выезжают на водоёмы. Они патрулируют акватории, общаются с рыбаками, раздают памятки и напоминают, насколько опасна осенняя вода.

В эти выходные на Павловском и Юмагузинском водохранилищах такие рейды проходят совместно с инспекторами ГИМС МЧС России по РБ.

Главная цель этих встреч — предотвратить несчастные случаи. Из-за низкой температуры воды любое происшествие осенью становится смертельно опасным. Спасатели напоминают рыбакам о простых, но жизненно важных правилах. Прежде всего, необходимо надеть спасательный жилет и застегнуть его на себе, а не просто бросить на дно лодки — он должен быть на человеке всё время. Перед выходом на воду следует проверить исправность плавсредства и обязательно взять с собой насос и ремкомплект. В лодке нельзя перегружать её, нужно распределять вес равномерно и не вставать в полный рост. Также важно предупредить близких о том, куда именно вы едете и когда планируете вернуться. С собой нужно взять полностью заряженный телефон, по возможности положив его в герметичный чехол. И главное — никакого алкоголя: на холодной воде спиртное становится главным врагом, притупляя реакцию.

Ранее в Башкирии загорелась сухая трава.

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