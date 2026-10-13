Радий Хабиров рассказал, куда уедет на следующей неделе

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики анонсировал две свои масштабные командировки на следующей неделе.
В начале недели он отправится с официальным визитом в Узбекистан, откуда сразу же вылетит в Красноярск. Там руководитель региона примет участие в форуме «Спортивная держава» и в заседании Совета при Президенте РФ по спорту и физической культуре, членом которого он является.
В связи с насыщенным графиком перелетов Глава региона предупредил коллег, что на следующей неделе проводить видеоселекторные совещания не планируется.
Ранее Радий Хабиров прокомментировал кадровые перестановки в районах.
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