Радий Хабиров рассказал, куда уедет на следующей неделе

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики анонсировал две свои масштабные командировки на следующей неделе.

В начале недели он отправится с официальным визитом в Узбекистан, откуда сразу же вылетит в Красноярск. Там руководитель региона примет участие в форуме «Спортивная держава» и в заседании Совета при Президенте РФ по спорту и физической культуре, членом которого он является.

В связи с насыщенным графиком перелетов Глава региона предупредил коллег, что на следующей неделе проводить видеоселекторные совещания не планируется.

Ранее Радий Хабиров прокомментировал кадровые перестановки в районах.