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12:54 (UTC+5), 13 Октября 2026

Радий Хабиров рассказал, куда уедет на следующей неделе

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стоп кадр видео оперативное совещание в правительстве РБ
Фото: стоп кадр видео | оперативное совещание в правительстве РБ
Гульфия Акулова

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства республики анонсировал две свои масштабные командировки на следующей неделе.

В начале недели он отправится с официальным визитом в Узбекистан, откуда сразу же вылетит в Красноярск. Там руководитель региона примет участие в форуме «Спортивная держава» и в заседании Совета при Президенте РФ по спорту и физической культуре, членом которого он является.

В связи с насыщенным графиком перелетов Глава региона предупредил коллег, что на следующей неделе проводить видеоселекторные совещания не планируется.

Ранее Радий Хабиров прокомментировал кадровые перестановки в районах. 

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