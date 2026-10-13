Глава Башкирии прокомментировал кадровые перестановки в районах

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров официально представил исполняющего обязанности главы администрации Ишимбайского района. Им стал Рамиль Абдуллин, ранее руководивший Бурзянским районом.

«Для вас Ишимбайский район не чужой, поэтому с возвращением в некотором смысле. И, конечно же, желаем вам успехов», - обратился к нему Глава Башкирии.

Отметим, что в начале трудового пути Рамиль Абдуллин был первым заместителем главы администрации Ишимбайского района.

Исполняющим обязанности Бурзянского района назначен Айнур Кутушев, писал ранее «Башинформ».

«Айнур Минигалеевич, прошу управлять районом и выполнять все задачи, которые есть», - поручил на оперативном совещании Радий Хабиров.

Между тем, экс-глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов, занимавший пост с 2021 года, продолжит работу в команде правительства, подчеркнул Глава Башкирии.

«Азат Альбертович продолжит работу в составе нашей команды в несколько ином виде. Об этом отдельно я доложу», - сказал руководитель региона.