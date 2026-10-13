Глава Башкирии прокомментировал кадровые перестановки в районах

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров официально представил исполняющего обязанности главы администрации Ишимбайского района. Им стал Рамиль Абдуллин, ранее руководивший Бурзянским районом.
«Для вас Ишимбайский район не чужой, поэтому с возвращением в некотором смысле. И, конечно же, желаем вам успехов», - обратился к нему Глава Башкирии.
Отметим, что в начале трудового пути Рамиль Абдуллин был первым заместителем главы администрации Ишимбайского района.
Исполняющим обязанности Бурзянского района назначен Айнур Кутушев, писал ранее «Башинформ».
«Айнур Минигалеевич, прошу управлять районом и выполнять все задачи, которые есть», - поручил на оперативном совещании Радий Хабиров.
Между тем, экс-глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов, занимавший пост с 2021 года, продолжит работу в команде правительства, подчеркнул Глава Башкирии.
«Азат Альбертович продолжит работу в составе нашей команды в несколько ином виде. Об этом отдельно я доложу», - сказал руководитель региона.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.