Радий Хабиров дал ряд поручений по парку Ленина в Уфе

«У нас не успели прийти часы, которые будут там установлены, и тогда мы близко воссоздадим оригинальную арку. Вообще, идея этой арки зародилась в 1932 году, а реализована в 50-е годы. Поэтому надо добить эту историю», — подчеркнул Радий Хабиров.
Также руководитель региона поручил мэрии Уфы определить ответственных за содержание парка.
«Уфе уже сейчас надо на содержание парка кого-то ставить, все документы готовы», — пояснил Глава республики. — И обязательно людям объясните, со скольки до скольки работает светомузыкальный фонтан. Нужно определить его летний график.
Хабиров еще раз поблагодарил президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа за содействие в реконструкции парка Ленина.
«Вновь хочу выразить Герману Оскаровичу слова благодарности. Это не только финансовое участие, но и интеллектуальный труд. Многие предложения Германа Оскаровича и его команды вошли в основу реконструкции. На мой взгляд, парк получился очень симпатичным», — поделился Хабиров.
Напомним, перед открытием объекта Глава Башкирии дал интервью, в котором рассказал о восстановленной арке, спорах вокруг переименования, детских площадках и личных воспоминаниях, связанных с этим местом.
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