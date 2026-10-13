Когда ждать следующую короткую рабочую неделю в Башкирии?

В первую неделю ноября жителей Башкирии ждет дополнительный выходной. Те, кто работают на пятидневке, отдохнут в среду, 4 ноября, в честь празднования Дня народного единства. Таким образом, ноябрь обойдется без длинных выходных, но с сокращенной рабочей неделей.

Во вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Последняя рабочая неделя года также будет сокращенной – всего три дня, с 28 по 30 декабря. Напомним, по решению правительства РФ о переносе выходных и праздничных дней, несколько лет подряд 31 декабря считается нерабочим днем. Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней, до 10 января включительно.

Ранее «Башинформ» напоминал о том, что в Башкирии началась короткая рабочая неделя.