В Башкирии началась короткая рабочая неделя

Хорошая новость: начавшаяся рабочая неделя в Башкирии будет короткой, она продлится всего четыре дня. Напомним, в честь Дня республики, который пришелся в этом году на воскресенье, выходной день был перенесён на понедельник, 12 октября. Таким образом, рабочая неделя при пятидневке сократилась.

О том, в как Башкирии праздновали День республике, читайте на сайте «Башинформа».