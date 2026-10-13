Башкирия вошла в число лучших регионов России по качеству жизни

Рейтинг АСИ оценивает качество жизни по 149 показателям, объединенным в 12 направлений. Исследование учитывает статистику, геоаналитику и мнение жителей. В 2025 году методологию обновили, связав данные исследования с национальными целями развития России и ключевыми параметрами эффективности глав регионов.

Одним из лучших результатов Башкортостана стало пятое место по направлению «Социальная защита». Республика вошла в число лидеров по удовлетворенности жителей государственной социальной помощью, соцконтрактами и денежными выплатами. Также высоко оценены эффективность поддержки и отношение сотрудников, которые ее предоставляют.

В числе сильных сторон региона — доступность услуг господдержки занятости для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Башкортостан также отмечен за благожелательное отношение общества к жителям с ОВЗ, многодетным семьям и беременным женщинам.

Отдельное внимание в рейтинге уделили спорту, культуре и досугу. Здесь Башкирия вошла в число лидеров по доступности открытых спортивных объектов, удовлетворенности посещением музеев и культурно-досуговых учреждений, а также занятиям творчеством в кружках и студиях.

Одним из новых показателей стала удовлетворенность региональными мерами поддержки участников спецоперации и их семей. В республике для бойцов и их близких действуют 60 мер поддержки, охватывающих соцпомощь, медицинскую и социальную реабилитацию, обучение и трудоустройство.

Глава РБ Радий Хабиров ранее подчеркивал, что в регионе выстраивают комплексную систему такой помощи.

«В рамках прошедшего Года поддержки участников СВО и их семей мы расширили систему помощи… В целом выстроили системную работу по всем направлениям, в первую очередь медицинской и социальной реабилитации, содействию в трудоустройстве», — отмечал он.

Эксперты АСИ также выделили несколько практик, разработанных в Башкортостане и получивших распространение в других регионах. Среди них — национальная киберфизическая платформа «Берлога», которая вовлекает школьников в технологическое образование через видеоигры. Ее внедряют уже в 18 субъектах страны. Еще две значимые практики — виртуальные туры по инвестиционным площадкам, используемые в четырех регионах, и системное развитие придорожного сервиса.

Кандидат политических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ, ведущий аналитик Центра политинформации Иван Пятибратов считает высокие позиции Башкортостана показательным результатом.

«Мы наблюдаем большой прогресс в качестве жизни в России. Мы видим динамику, регионы растут в своих рейтингах. При этом опрошенные в целом гораздо более довольны своей жизнью в регионах и в стране в целом. Одним из регионов, который вырос в рейтинге и вошел в десятку лидеров, является Башкортостан, что является весьма показательным фактом. В своем Послании Радий Хабиров говорил о том, что республика старается сделать все для того, чтобы Российская Федерация как государство приблизилась к победе, чтобы участники СВО были всем необходимым обеспечены, чтобы те, кто возвращается домой, чувствовали себя комфортно, ощущали себя важной, уважаемой, востребованной частью общества. Мы наблюдаем это и здесь, потому что в этот раз в АСИ решили посчитать именно показатели поддержки участников СВО и их семей. И в этом контексте, конечно же, регионы, в том числе и Башкортостан, которые для себя обозначили, что СВО является ключевой целью, что достижение победы для страны является высшей ценностью, показывают, что они не словом, а делом стремятся к приближению этой победы, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. В этом ключе можно лишь похвалить и Главу региона, и всех причастных к достижению таких высоких результатов, потому что девятое место — очень хороший результат. Тем более что мы видим положительную динамику», — прокомментировал Пятибратов.

По мнению политолога, преподавателя БАГСУ Игоря Зубайдуллина, продвижение республики отражает устойчивые изменения, которые замечают сами жители.

«Башкортостан уверенно движется вверх. Это серьезный сдвиг, который отражает устойчивую положительную динамику: еще в 2021 году республика находилась на 40-м месте. Важно отметить, что рейтинг строится не только на официальной статистике, но и на оценках самих жителей — их мнения о доступности медицины, образования, соцуслуг, качестве городской среды. То есть это реальное восприятие людьми того, как меняется жизнь в регионе. Жители республики высоко оценили доступность помощи, эффективность оказания услуг. Попадание Башкортостана в первую десятку — это показатель того, что работа по повышению качества жизни дает системный результат. Главная задача — не останавливаться, а продолжать работу по повышению качества жизни людей», — уверен эксперт.