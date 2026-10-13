Башкирия и Казахстан займутся совместным развитием цифровых технологий

Как сообщил вице-премьер РБ Олег Ли на оперативном совещании правительства в ЦУРе, документ закрепляет совместные усилия в развитии цифровизации и обмен опытом.
Олег Ли отметил, что Башкортостан также стал единственным регионом-участников сессии по вопросам регулирования искусственного интеллекта на недавнем форуме «Цифровые решения» в Москве.
«Башкортостан выразил готовность выступить первой проинновационной правовой юрисдикцией, где новые технологии, включая ИИ, можно будет отрабатывать комплексно — с понятными правилами и без лишних барьеров. Регулятор этот подход поддержал», — прокомментировал вице-премьер.
Напомним, Башкирия станет всероссийским центром цифрового развития родных языков.
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