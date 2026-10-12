В Башкирии инспекторы начнут тщательно следить за пешеходами

С 12 по 18 октября сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД как водителями, так и пешеходами. Об этом сообщил начальник регионального отделения службы Владимир Севастьянов.

«Особое внимание будет уделено участкам вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и местам массового скопления людей. Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. ДТП с их участием часто имеют тяжелые последствия. Водители обязаны уступать дорогу пешеходам на переходах, а пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в безопасности перехода и использовать световозвращающие элементы в темное время суток», — напомнил руководитель Госатвоинспекции РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал о местах массовых проверок спецбатальонов 12 октября.