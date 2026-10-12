Спецбатальоны ГАИ Башкирии дежурят на трех участках трасс

Утром 12 октября экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Башкирии выехали на массовые проверки. Они проходят на трех участках популярных трасс: на 1475-м километре автодороги М-5 «Урал»; на 2-м, 101-м километрах автодороги Р-240 и на 103-м километре автодороги Уфа-Янаул.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей», — уточнил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ранее «Башинформ» сообщал о перекрытии движения на одном из мостов.