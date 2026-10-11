В Башкирии перекроют движение на одном из мостов

12 октября вблизи села Апутово Белокатайского района закроют мост через ручей, предупреждает пресс-служба управления дорожного хозяйства РБ.
Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 8:00 до 21:00 на автодороге Апутово - Карантрав - станция Ургала. Там будут проводить планово-предупредительные работы по содержанию моста.
Автолюбителям предлагают воспользоваться объездным путем через населенные пункты Красный Пахарь, Ураково, Атарша, Верхнеутяшево, Нижнеутяшево.
Ранее стало известно, что в связи с капитальным ремонтом моста через реку Берсувань на автомобильной дороге «село Нижегородка — деревня Берёзовка» в Уфимском районе ограничили движение до 15 декабря.
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