В Башкирии перекроют движение на одном из мостов

12 октября вблизи села Апутово Белокатайского района закроют мост через ручей, предупреждает пресс-служба управления дорожного хозяйства РБ.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 8:00 до 21:00 на автодороге Апутово - Карантрав - станция Ургала. Там будут проводить планово-предупредительные работы по содержанию моста.

Автолюбителям предлагают воспользоваться объездным путем через населенные пункты Красный Пахарь, Ураково, Атарша, Верхнеутяшево, Нижнеутяшево.

Ранее стало известно, что в связи с капитальным ремонтом моста через реку Берсувань на автомобильной дороге «село Нижегородка — деревня Берёзовка» в Уфимском районе ограничили движение до 15 декабря.