В Уфимском районе до 15 декабря закроют мост через реку Берсувань

В связи с проведением капитального ремонта моста через реку Берсувань на автомобильной дороге «село Нижегородка — деревня Берёзовка» в Уфимском районе будет полностью прекращено движение транспорта.

Ограничения будут действовать с 10 октября по 15 декабря 2026 года, сообщил глава администрации Уфимского района Николай Ельников.

Для автомобилистов будет организована временная схема объезда.

Ранее сообщалось о перекрытии улиц из-за мероприятий ко Дню республики в Уфе.