В Уфе перекроют улицы из-за мероприятий ко Дню республики

С 22.00 8 октября до 1.00 10 октября в связи с торжественным открытием парка имени Ленина движение ограничат:
- по ул. Тукаева — от здания правительства РБ до ул. Советской;
- по ул. Советской — от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева;
- по крайней правой полосе ул. Заки Валиди вдоль парка имени Ленина — от ул. Карла Маркса до ул. Советской.
9 октября с 8.30 до 12.00 ограничат движение по ул. Театральной — в это время пройдёт подготовка и торжественное посвящение учащихся в «шаймуратовцы».
9 октября с 16.00 до 19.00 закроют крайнюю правую полосу по нечётной стороне ул. Коммунистической (между ул. М. Хисматуллина и Дорофеева) — здесь состоится церемония открытия памятника Мидхату Шакирову.
С 23.00 10 октября до 11.00 11 октября ограничат парковку на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны ул. Октябрьской революции.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе завершается реконструкция парка имени Ленина.
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