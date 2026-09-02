В Уфе завершается реконструкция парка имени Ленина

Старейший парк Уфы занимает площадь 7,5 гектара. После благоустройства здесь появится беговой маршрут, спортивные пространства, зоны для детей разных возрастов, а также площадки для стритбола, волейбола и занятий физкультурой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установят более 200 малых архитектурных форм, новые системы уличного освещения и видеонаблюдения. Почти 45 тысяч квадратных метров отвели под благоустроенные газоны, цветники, деревья и другие зелёные насаждения. Обновление инженерной инфраструктуры включает коммуникации для фонтанов и систему автоматического полива.

На сегодняшний день в парке полностью завершились основные демонтажные работы. Специалисты обновили инженерные сети, смонтировали детские и спортивные площадки, а также амфитеатр. Продолжается реконструкция двух фонтанов, которые будут оборудованы подсветкой и музыкальным сопровождением. Также ведётся воссоздание исторической входной группы со стороны улицы Заки Валиди – арки, демонтированной ещё в 1979 году, – с использованием натурального камня. Идут работы по укладке плитки на пешеходных дорожках.

Поскольку парк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, по поручению Главы Башкортостана проект находится на контроле специальной рабочей группы Общественной палаты республики. Она следит за соблюдением технологий и бережным отношением к историческим мемориалам.

– Мы приятно удивлены, что за такое короткое время такой объём работы выполнен. Практически готовы детские площадки. Колонны на входной группе уже стоят. Мы видим, что установленная в парке светодиодная брусчатка исполнена с использованием национального орнамента, пожелания общественников учли. Также орнамент использован при оформлении сцены, – рассказала председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина.



После реконструкции парк сохранит свою мемориальную составляющую. При этом он станет современным и комфортным местом для прогулок, семейного отдыха, занятий спортом и проведения городских мероприятий.



– Уфимский парк имени Ленина после реконструкции станет одним из самых красивых в нашей республике. И открыться он должен уже в октябре, ко Дню Республики. Поэтому внимание к нему повышенное. Мы хотим отойти от исключительно мемориального характера парка, сделать его хорошим, комфортным местом для прогулок, в том числе и с детьми. Поэтому выделяем в нём несколько зон под разные интересы, – отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Общественное пространство обновляют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Парк основан во второй половине XIX века. Изначально он назывался Ушаковским по фамилии губернатора Сергея Ушакова. Тогда в нем были качели, беседки, летний кинотеатр «Мир» и первый в городе фонтан. После революции 1917 года парк переименовали в сад (парк) Свободы. В парке есть мемориал погибших в годы революции и Гражданской войны, в 1934 году здесь же похоронили народного поэта Башкортостана Мажита Гафури. В 1951 году в парке установили памятник Александру Матросову, и парк стал носить его имя. После очередной реконструкции парк стал называться именем В. И. Ленина. Последние работы по его благоустройству начались весной 2025 года.