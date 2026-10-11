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12:04 (UTC+5), 11 Октября 2026

В День Республики Радий Хабиров почтил память трудового подвига уфимцев

Ровно 8 лет назад, 11 октября 2018 года, Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Главы Башкирии Радия Хабирова. В интервью корреспонденту ИА «Башинформ» Радий Хабиров рассказал, что он все время чувствует поддержку жителей Башкортостана.

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Азат Гиззатуллин ИА «Башинформ»
Фото: Азат Гиззатуллин | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня, 11 октября, в День республики Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа — город трудовой доблести». Напомним, ее торжественное открытие состоялось 3 ноября 2022 года.

Монументальный комплекс посвящен массовому трудовому героизму и самоотверженности, проявленными уфимцами в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, 2 июля 2020 года Уфа получила почётное звание «Город трудовой доблести» указом главы государства Владимира Путина. По федеральному законодательству, в городе, удостоенном такого звания, устанавливается стела с изображением его герба и текстом указа.

На бронзовых барельефах воссоздали исторические образы по снимкам из музея 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и Национального музея Республики Башкортостан.

У подножья стелы установили панораму со стилизованными в чёрно-белой цветовой гамме фотографиями представителей рабочих профессий, а также с лозунгами «Девушки и женщины! Заменим мужчин, ушедших на фронт!», «Чугун и сталь — это танки и самолёты, пушки и снаряды. Экономьте сталь!».

В 1941–1942 годах в Уфу эвакуировали более 40 промышленных предприятий, в том числе Рыбинский авиамоторный завод, который расположился на базе Уфимского моторостроительного объединения. Это существенно подтолкнуло башкирское предприятие к развитию.

На базе Уфимского паровозоремонтного завода разместились станки, прибывшие из Запорожского, Гомельского, Станиславского заводов. Из Уфимского паровозного депо выехали четыре бронепоезда: «Александр Невский», «Полководец Суворов», «Салават Юлаев» и «Уфа».

Знаменитый завод «Крекинг» — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, который находился в Саратове, практически полностью был эвакуирован в Уфу. Легкая промышленность тоже не осталась в стороне. Уфимский хлопчатобумажный комбинат появился на базе целого ряда ткацких и текстильных фабрик, эвакуированных из Москвы, Раменского и Серпухова.

В Уфе в годы войны действовали 29 госпиталей. Почти все они располагались в зданиях школ.

Свой вклад внесли и ученые медики, в годы войны в Уфе было освоено производство сыворотки против гангрены.

Осенью 1941 года, при наступлении немцев на Москву, в Уфу был эвакуирован комплекс радиостанции имени Коминтерна РВ-1 из Электростали и радиопередатчик ДРК-150 радиостанции РВ-59 из Ленинграда.

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