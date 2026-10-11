Сегодня, 11 октября, в Уфе состоялось торжественное возложение цветов к Монументу Дружбы, посвященное Дню республики.

В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Прозвучали гимны России и Башкортостана, цветы возложили и другие почетные гости.

Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал стал олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.

Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов.

Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557–1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, за какие инициативы благодарят Главу Башкирии радия Хабирова. Подробнее читайте в этой публикации агентства.