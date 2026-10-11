Напомним, Монумент Дружбы в столице региона заложили в 1957 году — в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Сегодня мемориал стал олицетворением единения и добрых отношений всех национальностей, проживающих на территории региона.
Авторами памятника стали московские скульпторы Михаил Бабурин и Галина Левицкая, архитекторы Евгений Кутырев и Геннадий Гаврилов.
Монумент представляет собой две вертикальные стелы из розового гранита. Стелы имеют форму меча, который «закопан» рукоятью в землю. Высокие плиты скреплены тремя монолитными кольцами из серого гранита. На монументе высечена дата «1557–1957» и надпись «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Высота памятника — 35 метров.
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