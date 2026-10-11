В Башкирии спасатели прыгнули из вертолета без парашютов

На «малой родине» пожарно-спасательного вертолета Ка-32, в Кумертау, прошла тренировка спасателей по беспарашютному десантированию. Необходимо было не просто спуститься вниз, а отработать процесс полностью: выйти из кабины, безопасно приземлиться и сразу включиться в работу. За опытными коллегами с земли наблюдали новички, спасатели из Сибайского отряда. Вскоре им самим предстоит сделать первый шаг из кабины вертолета.

В реальной чрезвычайной ситуации времени на долгие раздумья не будет, поэтому все действия на таких занятиях доводят до автоматизма. С задачей спасатели справились на отлично, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что спасатели Башкирии напомнили рыбакам о смертельной опасности осенней воды.