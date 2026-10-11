Радий Хабиров рассказал о работе Главой и поддержке жителей Башкирии

Ровно 8 лет назад, 11 октября 2018 года, Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Главы Башкирии Радия Хабирова.

В интервью корреспонденту ИА «Башинформ» Радий Хабиров рассказал, что он все время чувствует поддержку жителей Башкортостана.

«Всё время же забот достаточно много. Я всегда говорю: придёт время, когда вот сяду, как говорится, около костра посижу, поразмышляю, подумаю, что было-не было. Пока времени на это нет. Пока вот только вперёд и решать задачи. И конечно без поддержки жителей невозможно что-то сделать», — сказал Радий Хабиров.