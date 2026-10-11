Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём Республики

Радий Хабиров пожелал жителям Башкирии высоких достижений, здоровья и благополучия.
«Всех жителей Башкортостана поздравляю с нашим любимым праздником — Днём Республики!
Всех воинов, которые сегодня с оружием в руках защищают наш общий дом от врагов. Их родных и близких, которые ждут своих героев дома. Всех, кто поддерживает участников СВО и делает всё для Победы.
Наших тружеников, которые двигают Башкортостан вперед. Ветеранов, благодаря которым мы живем в сильном, процветающем регионе. Нашу молодежь, которой еще предстоит проявить себя в будущем.
Всех, кто любит нашу республику и прославляет ее — своими достижениями и добрыми делами.
Башкортостан всегда был и будет опорой нашей страны. Ее крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным, культурным центром. И несмотря на сложные времена, мы продолжим наше уверенное развитие.
С Днём рождения, Башкортостан!
Республика көнө менән, ҡәҙерле ватандаштар! Һөйөклө Башҡортостаныбыҙға — артабан да юғары үрҙәр, барығыҙға ла һаулыҡ һәм именлек теләйем!» — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Сегодня Радий Хабиров в День республики возложил цветы к Монументу Дружбы.
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