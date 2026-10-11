Александр Шельдяев: Башкирия умеет держать удар и отвечать на вызовы

И.о. премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев поздравил жителей Башкирии с Днём Республики.
Александр Шельдяев отметил, что Башкортостан — это уникальный край, где богатая история, самобытная культура и вековые традиции гармонично сочетаются с современным развитием и стремлением к новым достижениям.
«Наша республика славится удивительной природой, трудолюбивыми и талантливыми людьми, бережным отношением к своим корням и уважением к разным культурам. Здесь в мире и согласии живут представители разных национальностей, сохраняя свои обычаи, языки и традиции. В этом — особая сила и неповторимость Башкортостана. Главное богатство республики — её люди. Те, кто своим трудом, талантом и неравнодушием вносит вклад в развитие родного края, создаёт новые возможности и заботится о будущем наших детей», — сказал Александр Шельдяев.
Он пожелал жителям Башкирии крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят тепло и согласие, а республика продолжает развиваться, сохраняя свою самобытность и открывая новые горизонты, добавил Александр Шельдяев.
Александр Шельдяев сегодня он вместе с Главой республики Радием Хабировым принял участие в церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы.
Он отметил, что у республики есть характер и она умеет держать удар.
«В самые непростые времена мы не останавливаемся — заводы наши работают, урожай растёт, строятся школы и поликлиники, обновляются дороги. Башкортостан умеет держать удар и отвечать на вызовы конкретными делами», — сказал он.
Он также привёл цифры. Сегодня в республике работает 31 промышленный кластер, объединяющий 355 предприятий из 41 региона страны. Башкирия производит более 3 млн тонн зерна, в регионе развивются современные технологии в сельском хозяйстве и привлекает инвестиции.
«За этими цифрами — рабочие места, зарплаты, возможности для наших семей и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Шельдяев.
По его словам, сила республики измеряется не только экономикой. С первых дней СВО республика стала надёжным тылом для бойцов.
«На передовую отправлены 188 гуманитарных конвоев, 1800 автомобилей и почти 17 тысяч беспилотников. Мы поддерживаем участников СВО и их семьи — и будем делать это дальше.
Одновременно строим будущее. Открываем новые школы и поликлиники, благоустраиваем города и сёла, развиваем спорт. Более 2,4 млн жителей регулярно занимаются физкультурой. А в 2028 году Уфа примет саммит ШОС — событие мирового масштаба и большая ответственность для всех нас.
За каждым достижением стоят люди. Те, кто работает у станка и в поле, лечит, учит, строит, растит детей, помогает землякам и защищает страну. Именно вы делаете Башкортостан сильным», — сказал он.
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