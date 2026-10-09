Жителей 62 городов и районов Башкирии ждут на праздничных ярмарках

С 8 до 12 октября включительно во многих городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты, включая овощи, фрукты и мед, сделать запасы на зиму.

За эти пять дней будет организовано в общей сложности 82 ярмарочных площадки в 62 муниципалитетах. Как ранее сообщал Башинформ, большинство ярмарок в республике пройдут 10 октября.

Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля проводится на семи площадках, сообщал ранее Башинформ.