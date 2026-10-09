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00:10 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Уфе на 7 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В муниципалитетах и городах будет организовано 82 площадки.

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Галина Бахшиева архив ИА «Башинформ»
Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В Уфе с 8 по 12 октября на семи площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в минторге республики.

На торговых площадках можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Ярмарки пройдут в каждом районе Уфы:

  1. Дёмский район, участок автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской).

  2. Калининский район, пересечение ул. Интернациональной и Машиностроителей.

  3. Калининский район, ул. Г. Мушникова и бульвар Баландина.

  4. Кировский район, ул. Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20).

  5. Ленинский район, ул. Ахметова, возле парка «Волна».

  6. Октябрьский район, ул. Р. Зорге, 41 — площадь перед Дворцом спорта.

  7. Орджоникидзевский район, ул. Первомайская, 14, площадь им. С. Орджоникидзе.

  8. Советский район, ул. 50 лет Октября, 21, площадь перед Дворцом молодежи.

Кроме того, сельхозярмарки состоятся и в районных центрах республики. Всего в муниципалитетах и городах будет организовано 82 площадки. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте министерства торговли и услуг РБ. 

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