В Уфе на 7 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе с 8 по 12 октября на семи площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в минторге республики.

На торговых площадках можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Ярмарки пройдут в каждом районе Уфы:

Дёмский район, участок автодороги по ул. Правды (от ул. Ухтомского до ул. Новороссийской). Калининский район, пересечение ул. Интернациональной и Машиностроителей. Калининский район, ул. Г. Мушникова и бульвар Баландина. Кировский район, ул. Рабкоров (дома 3, 5, 7 и 20). Ленинский район, ул. Ахметова, возле парка «Волна». Октябрьский район, ул. Р. Зорге, 41 — площадь перед Дворцом спорта. Орджоникидзевский район, ул. Первомайская, 14, площадь им. С. Орджоникидзе. Советский район, ул. 50 лет Октября, 21, площадь перед Дворцом молодежи.

Кроме того, сельхозярмарки состоятся и в районных центрах республики. Всего в муниципалитетах и городах будет организовано 82 площадки. С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте министерства торговли и услуг РБ.