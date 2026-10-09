В Уфе наградили победителей и призеров конкурса трудовых династий

В номинации «За эффективную работу» первое место заняла трудовая династия Ворониных из города Кумертау. 7 членов династии в двух поколениях более 146 лет проработали в Кумертауском авиационном производственном предприятии, за что получили 70 наград различного уровня. Представители династии занесены на Доску почета, признавались лучшими в своем деле не только в рамках организации, но и занимали призовые места в конкурсах профессионального мастерства «Мастера Башкортостана» и «Лучший по профессии».

Второе место присуждено сельскохозяйственной династии Зариповых из Бураевского района, которая состоит из 6 человек в двух поколениях, общий стаж более 56 лет. Династия Зариповых является основателем бренда «Бураевский фермер», где производится продукция по стандарту «Халяль» по принципу «от поля до прилавка». В копилке династии 61 награда различного уровня, в том числе медаль 2026 года «За помощь фронту», врученная за активную поддержку участников СВО.

Третье место заняла династия Сарваровых из Уфы. Династия состоит из 3 представителей в двух поколениях, общий стаж всех членов трудовой династии более 77 лет. Профессиональные достижения семьи отмечены наградами, а их проекты неоднократно становились победителями отраслевых конкурсов в строительной сфере.

В номинации «За преемственность поколений» первое место заняла трудовая династия Ахъямовых из Мечетлинского района. История династии берёт начало в 1923 году – тогда первые её представители трудились в колхозе «Коммунист». С тех пор из поколения в поколение семья хранит верность земле и сельскохозяйственному труду. Сегодня дело продолжают уже в четвёртом поколении: всего в династии 17 человек, общий стаж более 250 лет. Второе место присуждено педагогической династии Никандровых из Бакалинского района, состоящей из 10 человек в трёх поколениях, их общий стаж более 330 лет. Третье место заняла династия Зиянбердиных из Баймакского района. 10 представителей династии в трех поколениях из Темясовского дома социального обслуживания «Ихлас» в общей сложности более 180 лет посвятили свою жизнь на благо тех, кто нуждается в постоянном постороннем уходе.

В номинации «Старейшая династия» первое место заняла династия Бадамшиных из Мишкинского района. Четыре поколения, 27 человек – и более чем полутысячелетняя история преданности учительскому делу. Общий стаж династии – 662 года, на протяжении которых представители семьи помогли найти свой путь нескольким тысячам учеников. За все годы проведения республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан» династия Бадамшиных по праву считается самой старой среди участников. Второе место присуждено династии Мамаевых из Уфы. 16 представителей династии в пяти поколениях на протяжении 455 лет осуществляют трудовую деятельность в ОДК-УМПО. Третье место заняла трудовая династия Миновых из Татышлинского района. Династия из 7 человек в трех поколениях 220 лет трудятся в ООО «Марсагро» (бывший колхоз им. К. Маркса).

Как сообщал Башинформ, минтруд Башкирии ранее подвел итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан». Конкурс нацпроекта «Кадры» призван отметить семьи, посвятившие свою жизнь одной профессии и внёсшие значительный вклад в развитие региона.