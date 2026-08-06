В Башкирии назвали победителей конкурса трудовых династий

Минтруд Башкирии подвел итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан». Конкурс нацпроекта «Кадры» призван отметить семьи, посвятившие свою жизнь одной профессии и внёсшие значительный вклад в развитие региона.

Как сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в этом году для участия в отборочном этапе поступили заявки от 118 трудовых династий, представляющих 13 отраслей: «АПК», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Культура», «Лесное хозяйство», «Образование», «Промышленность и энергетика», «Социальное обслуживание», «Средства массовой информации, издательство и полиграфия», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», 27 из которых вышли в финал.

По итогам конкурсного отбора определили победителей и призеров в следующих номинациях. В номинации «За эффективную работу» выбирается династия с наибольшим количеством наград и достижений. 1 место присуждено династии Ворониных из Кумертау, 2 место — династии Зариповых из Бураевского района, 3 место — династии Сарваровых из Уфы.

В номинации «За преемственность поколений» выбирается самая многочисленная трудовая семья. 1 место заняла династия Ахъямовых из Мечетлинского района, 2 место — династия Никандровых из Бакалинского района, 3 место — династия Зиянбердиных из Баймакского района.

Общий стаж работы на земле четырех поколений аграрной династии Ахъямовых из деревни Азикеево Мечетлинского района составляет более 273 лет. Основателем династии стал Киям Ахъямович 1904 года рождения. Вся его трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством. Его общий трудовой стаж составляет около 26 лет, 14 из которых он посвятил себя аграрному сектору. Несмотря на трудности в жизни, он помогал другим людям с проживанием и питанием. Это качество — помогать людям — передается как традиция в династии Ахъямовых.

Его две дочери Жигания и Муксина и два сына Марс и Раян, так же как и отец, большую часть своей жизни посвятили своей родной земле. Жигания проработала в колхозе «Коммунист» более 26 лет — секретарем, разнорабочей, а Муксина 13 лет была сборщицей молока в колхозе 40 лет Октября, телятницей, во время посевной возила семена на поля.

В 1992 году Марс Киямович первым в районе организовал свое крестьянское фермерское хозяйство «Радуга» и первым в деревне приобрел трактор Г-40. Это стало стартом начала фермерской династии. В КФХ работали три сына, невестки и жена. В сельском хозяйстве Марс Киямович в общей сложности проработал 43 года, всю жизнь вел активную общественную деятельность. Много лет изучает историю деревни, района, пишет статьи в местную газету, занимается пчеловодством. А еще Марс Киямович мастерит мебель из дерева. Его дом признан самым красивым резным домом, вся мебель в его доме сделана его руками. Эта семейная традиция передалась и его сыновьям. Активно посещает школьные мероприятия внуков, рассказывая ученикам о колхозе и о своем военном детстве, имеет удостоверение детей войны.