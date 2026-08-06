В Башкирии назвали победителей конкурса трудовых династий

Минтруд Башкирии подвел итоги ежегодного республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан». Конкурс нацпроекта «Кадры» призван отметить семьи, посвятившие свою жизнь одной профессии и внёсшие значительный вклад в развитие региона.
Как сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в этом году для участия в отборочном этапе поступили заявки от 118 трудовых династий, представляющих 13 отраслей: «АПК», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Культура», «Лесное хозяйство», «Образование», «Промышленность и энергетика», «Социальное обслуживание», «Средства массовой информации, издательство и полиграфия», «Строительство», «Торговля», «Транспорт», «Физическая культура и спорт», 27 из которых вышли в финал.
По итогам конкурсного отбора определили победителей и призеров в следующих номинациях. В номинации «За эффективную работу» выбирается династия с наибольшим количеством наград и достижений. 1 место присуждено династии Ворониных из Кумертау, 2 место — династии Зариповых из Бураевского района, 3 место — династии Сарваровых из Уфы.
В номинации «За преемственность поколений» выбирается самая многочисленная трудовая семья. 1 место заняла династия Ахъямовых из Мечетлинского района, 2 место — династия Никандровых из Бакалинского района, 3 место — династия Зиянбердиных из Баймакского района.
Общий стаж работы на земле четырех поколений аграрной династии Ахъямовых из деревни Азикеево Мечетлинского района составляет более 273 лет. Основателем династии стал Киям Ахъямович 1904 года рождения. Вся его трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством. Его общий трудовой стаж составляет около 26 лет, 14 из которых он посвятил себя аграрному сектору. Несмотря на трудности в жизни, он помогал другим людям с проживанием и питанием. Это качество — помогать людям — передается как традиция в династии Ахъямовых.
Его две дочери Жигания и Муксина и два сына Марс и Раян, так же как и отец, большую часть своей жизни посвятили своей родной земле. Жигания проработала в колхозе «Коммунист» более 26 лет — секретарем, разнорабочей, а Муксина 13 лет была сборщицей молока в колхозе 40 лет Октября, телятницей, во время посевной возила семена на поля.
В 1992 году Марс Киямович первым в районе организовал свое крестьянское фермерское хозяйство «Радуга» и первым в деревне приобрел трактор Г-40. Это стало стартом начала фермерской династии. В КФХ работали три сына, невестки и жена. В сельском хозяйстве Марс Киямович в общей сложности проработал 43 года, всю жизнь вел активную общественную деятельность. Много лет изучает историю деревни, района, пишет статьи в местную газету, занимается пчеловодством. А еще Марс Киямович мастерит мебель из дерева. Его дом признан самым красивым резным домом, вся мебель в его доме сделана его руками. Эта семейная традиция передалась и его сыновьям. Активно посещает школьные мероприятия внуков, рассказывая ученикам о колхозе и о своем военном детстве, имеет удостоверение детей войны.
Салават Марсович с 2012 по 2023 год был главой собственного КФХ «Ахъямов С.М». В 2019 году на грантовые средства, совместно с супругой Гульназ создали молочно-товарную ферму, закупив 12 молочных коров. На сегодняшний день Ахъямовы продолжают развивать свое хозяйство, обрабатывая земли, сея зерновые. Главой КФХ является супруга Салавата Марсовича Гульназ Равилевна.
Одним из значимых проектов поисковой исторической работы является проект династии по установке памятника невинно погибшим 140 жертвам деревни Азикеево в 1918 году.
Представители династии Зиянбердиных много лет работают в Темясовском психоневрологическом интернате. В их большой семье женщины работали санитарками, медсестрами, помощниками по уходу, мужчины были завхозами, сантехниками.
— Милосердие и желание помочь — вот основные черты людей нашей профессии. Словно старшая сестра, мать или бабушка, одного утешит, второго подбодрит, кого-то побудит к работе над собой — «не лежи, нужно расхаживаться!». Особенно приятно, когда видишь, что твой труд не напрасен. Что после твоей заботы человек расцвел, повеселел, начал говорить, ходить. Но уборка и уход — не единственные наши обязанности. Хорошее настроение подопечных — тоже забота помощников по уходу. Труд у нас непростой, но на работу тянет, — говорят Зиянбердины.
В номинации «Старейшая династия» выбирается семья с самым продолжительным общим трудовым стажем в одной сфере или на одном предприятии. 1 место заняла династия Бадамшиных из Мишкинского района, 2 место — династия Мамаевых из Уфы, 3 место — династия Миновых из Татышлинского района.
Невероятно, но общий педагогический стаж династии Бадамшиных превышает 650 лет. Истоком огромной династии педагогов является учительский труд Бадамшина Ахметзяна Бадамшиновича. Трагическое событие, случившееся в его юности — потеря правой руки — не сломило его, а напротив, укрепило в желании приносить пользу, посвятить свою жизнь благородному делу. Именно тогда юный Ахметзян принял судьбоносное решение стать учителем. Сегодня династия Бадамшиных — это не просто список имен, это живое воплощение преданности и служения. Она объединяет 38 педагогических работников, среди которых 5 отличников образования и 6 ветеранов труда.
Награждение победителей и призеров финального этапа республиканского конкурса «Трудовые династии РБ» запланировано в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики.
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