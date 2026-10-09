В Башкирии потеплеет до +18 градусов

По данным Башгидромета, сегодня в регионе без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем +11, +16°.

В субботу, 10 октября, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5°, местами до -5°, днем +13,+ 18°.

В воскресенье, 11 октября – в День Республики Башкортостан – местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°, при прояснениях до 0°, днем +13, +18°.

Как ранее сообщал Башинформ, с 8 по 12 октября среднесуточная температура в Башкирии будет выше нормы.