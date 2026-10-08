С 8 по 12 октября среднесуточная температура в Башкирии будет выше нормы

Первые пять дней октября под воздействием арктических воздушных масс в Башкирии были холодными. Температура воздуха ночью понижалась до -3, +3°, днем до 0, +6°, местами до +11°, констатировали в Башгидромете.
Преимущественно по востоку республики с 4 по 6 октября устанавливался временный снежный покров высотой 1-8 сантиметров.
«Во второй половине недели северные и северо-западные потоки в атмосфере сменятся на западные и юго-западные. Температура воздуха начнет повышаться, особенно в дневные часы при растекании облачности до +10, +15°. Ночью температура воздуха ожидается 0, +5°, местами до -5°», — сообщили синоптики.
К выходным и праздничным дням воздух в послеполуденные часы прогреется и до +13, +18°. Существенных осадков, начиная с 9 октября, не ожидается. Лишь на День республики местами пройдут небольшие дожди.
«По сведению Гидрометцентра России, среднесуточные температуры воздуха с 8 по 12 октября ожидаются на 2-3° выше нормы», — добавили в Башгидромете.
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