В Башкирии назвали число заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19

«На 40-й неделе в республике зарегистрировано 18,4 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, — констатировали специалисты. — По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии — 99,4%. Из них риновирусы — 54,4%, COVID-19 — 22,5%, парагрипп — 13,0%».
Между тем в Башкирии продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привиты более 290 тысяч человек.
«Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от заболевания», — добавили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.
Лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, до начала подъема заболеваемости, поскольку для формирования защиты иммунитету необходимо две-четыре недели.
Ранее на пресс-конференции в Башинформе разъяснили, как врачи отличают вирусы, зачем прививаться после перенесенного ОРВИ и почему нет необходимости вакцинироваться от ковида.
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