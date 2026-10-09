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09:20 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Башкирии назвали число заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19

Среди циркуляции всех респираторных вирусов основная доля приходится на риновирусы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«На 40-й неделе в республике зарегистрировано 18,4 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, — констатировали специалисты. — По результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии — 99,4%. Из них риновирусы — 54,4%, COVID-19 — 22,5%, парагрипп — 13,0%».

Между тем в Башкирии продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привиты более 290 тысяч человек.

«Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от заболевания», — добавили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, до начала подъема заболеваемости, поскольку для формирования защиты иммунитету необходимо две-четыре недели. 

Ранее на пресс-конференции в Башинформе разъяснили, как врачи отличают вирусы, зачем прививаться после перенесенного ОРВИ и почему нет необходимости вакцинироваться от ковида.

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