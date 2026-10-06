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09:17 (UTC+5), 06 Октября 2026

Башкирия получила более 152 тысяч доз вакцин от гриппа для детей

В управлении Роспотребнадзора по Башкирии рассказали, почему важно вакцинировать от гриппа детей.

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Азат Гиззатуллин архив ИА «Башинформ»
Фото: Азат Гиззатуллин | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Ежегодная вакцинация — самый эффективный метод профилактики гриппа и его тяжелых осложнений, отметили специалисты. Вирус гриппа постоянно мутирует. ВОЗ ежегодно обновляет состав вакцин под новые штаммы, чтобы иммунная система ребенка была готова к встрече именно с актуальными вариантами вируса.

«В республику поступило 152 050 доз вакцин для детского населения ("Совигрипп", "Ультрикс Квадри"). Все они безопасны и не могут вызвать заболеваний, так как они нацелены на выработку антител против вирусов гриппа», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Башкирии.

Перед прививкой обязателен осмотр педиатра. При остром заболевании вакцинацию переносят.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, вакцинация особенно важна для часто болеющих детей, детей с хроническими болезнями (дыхания, сердца, диабетом), а также для дошкольников и школьников.

Лучшее время для вакцинации — с сентября по ноябрь, до начала подъема заболеваемости, поскольку для формирования защиты иммунитету необходимо две-четыре недели. 

Ранее на пресс-конференции в Башинформе разъяснили, как врачи отличают вирусы, зачем прививаться после перенесенного ОРВИ и почему нет необходимости вакцинироваться от ковида.

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