Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкирии

Сегодня, в преддверии Дня республики, Глава региона Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана.

«В этом зале – те, кто своим напряженным трудом пишет современную историю Башкортостана. Cреди вас руководители и работники предприятий, муниципальные и государственные служащие, аграрии, врачи, педагоги, служащие, ученые, деятели культуры, журналисты и многие другие. Особо хочу отметить победителей конкурса трудовых династий. В этом году в нем приняли участие 118 семей, где любовь к профессии, верность долгу передаются из поколения в поколение.

Уважаемые друзья! Всей республикой мы обеспечиваем решение задач специальной военной операции, поддержку наших воинов и их семей. Укрепляем экономику и социальную сферу. Гордимся высокими результатами наших промышленников. Аграриев, которые несмотря на сложные погодные условия выращивают достойный урожай. Мы строим и расширяем дороги, транспортные развязки и мосты. Сдаём рекордные объемы жилья. Возводим спортивные центры, современные больницы, детские сады и школы», – отметил руководитель региона.

Радий Хабиров напомнил, что в этом году открыли школу в Кузнецовском затоне на 2200 мест – самую большую в Приволжском федеральном округе. Дали старт строительству республиканского математического лицея-интерната. Завершается строительство Межвузовского студенческого кампуса с мощной исследовательской базой и жилыми корпусами. В республике преображаются города и сёла. Сегодня после масштабного обновления состоится открытие парка имени Ленина и памятника одному из руководителей Башкортостана Мидхату Закировичу Шакирову.

«Все вместе мы работаем ради главной нашей цели – чтобы люди жили в достатке, растили детей, уверенно смотрели в будущее. Каждый из вас – гордость республики. На вас равняется наша молодёжь.

Скажу несколько слов о награждаемых. Орденом Салавата Юлаева награжден видный руководитель, ученый, заслуженный учитель Башкортостана Фаукат Хамидуллович Кидрасов. Фаукат Хамидуллович многое сделал для развития школ на посту ректора Башкирского института развития образования. На посту Государственного секретаря Республики Башкортостан внес достойный вклад в реализацию крупных программ и проектов, укрепление институтов гражданского общества. Спасибо Вам, Фаукат Хамидуллович, за многолетний плодотворный труд на благо республики.

Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоен Дмитрий Викторович Новиков. За 28 лет на железной дороге он прошел путь до заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается Зиннуру Хайдаровичу Шигапову за большой вклад в развитие лесной генетики, Южно-Уральского ботанического сада-института – структурного подразделения УФИЦ РАН.

Почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» удостоен заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Мирхат Закирович Казаргулов.

Уважаемые друзья! Еще раз сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами и наступающим Днем республики! Сердечное спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», – сказал Радий Хабиров.

Ранее в День учителя, 5 октября, исполняющий обязанности премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев вручил государственные награды педагогам. 43 работника сферы образования были удостоены государственных наград Республики Башкортостан.