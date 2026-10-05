И.о. премьер-министра Башкирии вручил государственные награды педагогам

Исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкирии Александр Шельдяев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню учителя. В праздничный день в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета собрались представители сферы образования, наставники, ветераны педагогического труда.

В своем выступлении Александр Шельдяев от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова поздравил собравшихся с профессиональным праздником и подчеркнул, что в республике последовательно создаются условия для профессионального роста педагогов и внедрения современных образовательных практик.

— Мы развиваем инфраструктуру образования, создаем условия для профессионального роста педагогов, применения передовых практик и методик. Башкортостан занимает первое место в Приволжье и третье в стране по количеству оснащенных школ. В этом году свои двери для учеников распахнули 5 новых школ, до конца года откроем еще 3 школы на более чем 3,5 тысячи мест. Кроме того, проведен капитальный ремонт 36 школ, 6 детских садов и 6 колледжей, — обозначил глава регионального кабмина.

Высокие результаты, по его словам, демонстрирует и академическая подготовка школьников. Республика входит в пятёрку регионов по числу участников и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: в этом году в нём приняли участие 193 ученика, 78 из них стали победителями и призерами. Отдельно отмечены достижения педагога Ризиды Моревой: она подготовила нескольких стобалльников по химии и целую команду призёров «Большой олимпиады Росхима».

Стабильно высокие результаты показывают выпускники и на ЕГЭ: в текущем году зафиксировано 210 стобалльных работ. Школьники из Башкортостана регулярно становятся призёрами и победителями международных олимпиад.

Среди ярких достижений педагогов — успехи на Всероссийских профессиональных конкурсах. Так, учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 Уфы Ляйсан Хасанова удостоена специального приза «За преемственность поколений» пятого Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».

Александр Шельдяев в своей речи отдельно подчеркнул значимость труда воспитателей. В Башкортостане функционирует 944 детских сада, где воспитываются свыше 186 тысяч детей. Качество дошкольного образования подтверждается победами педагогов на профессиональных состязаниях.

Так, Альбина Шарипова, воспитатель детского сада № 3 поселка Акъяр, одержала победу в пятом Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в номинации для педагогов дошкольного образования. Значительный вклад в методическую базу внесла старший воспитатель детского сада № 29 города Белорецка Ирина Тарасова — она стала соавтором рабочей тетради «Знакомим дошкольников с материальной культурой башкирского и русского народов».

Александр Шельдяев напомнил, что в августе Глава республики подписал указ о повышении престижа педагогического труда.

— И это только начало. Мы продолжим расширять меры поддержки учителей, строить новые школы и наполнять их современным оборудованием, — подчеркнул исполняющий обязанности премьер‑министра.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией: 43 работника сферы образования были удостоены государственных наград Республики Башкортостан.