Радий Хабиров вручил госпремии имени Салавата Юлаева

9 октября в Уфе во время торжественного мероприятия, посвященного Дню республики, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные премии имени Салавата Юлаева.
Государственной премией в области литературы, искусства и архитектуры за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства наградили Рима Хасанова, композитора, народного артиста Башкортостана, заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР, члена Союза композиторов СССР и Союза писателей России. Среди известных произведений — песни «Родина моя», «Уфимские липы», «Зимний романс», «Аклима».
За значительный вклад в реализацию масштабных мероприятий международного, всероссийского и республиканского уровней лауреатом премии имени Салавата Юлаева этого года стал главный режиссер Государственного концертного зала «Башкортостан», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Ильшат Фахертдинов. Он успешно поставил более ста проектов и концертов различного уровня. За спектакль «Одной жизни мало» государственной премии удостоены башкирский прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей Башкортостана, главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Агидель» Мунир Кунафин и главный режиссер башкирской труппы Национального молодежного театра имени Мустая Карима, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии имени Шайхзады Бабича Рустем Хакимов.
Лауреатами госпремии имени Салавата Юлаева за памятник «Женщины 41-го» стали народный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии Башкортостана имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан Владимир Лобанов. Он автор мемориальных досок танцовщику Рудольфу Нурееву, чемпиону мира Габдрахману Кадырову. Соавтор памятника Михаилу Нестерову и другим видным деятелям. Вместе с ним премию получили заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан, обладатель Золотого нагрудного знака Секретариата Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» Фирдант Нуриахметов, участник республиканских и зональных выставок, автор бюстов Героев России — Гази Загитову, Алмазу Сафину и других Ильгиз Файзуллин, а также заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Башкортостан Рустэм Хасанов. Он автор памятника Федору Шаляпину в Уфе.
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