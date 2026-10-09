Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:54 (UTC+5), 09 Октября 2026

Радий Хабиров вручил госпремии имени Салавата Юлаева

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

9 октября в Уфе во время торжественного мероприятия, посвященного Дню республики, Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные премии имени Салавата Юлаева.

Государственной премией в области литературы, искусства и архитектуры за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства наградили Рима Хасанова, композитора, народного артиста Башкортостана, заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР, члена Союза композиторов СССР и Союза писателей России.  Среди известных произведений —  песни «Родина моя», «Уфимские липы», «Зимний романс», «Аклима».

За значительный вклад в реализацию масштабных мероприятий международного, всероссийского и республиканского уровней лауреатом премии имени Салавата Юлаева этого года стал главный режиссер Государственного концертного зала «Башкортостан», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Ильшат Фахертдинов. Он успешно поставил более ста проектов и концертов различного уровня. За спектакль «Одной жизни мало» государственной премии удостоены башкирский прозаик, поэт, драматург, член Союза писателей Башкортостана, главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Агидель» Мунир Кунафин и главный режиссер башкирской труппы Национального молодежного театра имени Мустая Карима, лауреат Государственной республиканской молодёжной премии имени Шайхзады Бабича Рустем Хакимов.

Лауреатами госпремии имени Салавата Юлаева за памятник «Женщины 41-го» стали народный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии Башкортостана имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан Владимир Лобанов. Он автор мемориальных досок танцовщику Рудольфу Нурееву, чемпиону мира Габдрахману Кадырову. Соавтор памятника Михаилу Нестерову и другим видным деятелям. Вместе с ним премию получили заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и Республики Башкортостан, обладатель Золотого нагрудного знака Секретариата Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» Фирдант Нуриахметов, участник республиканских и зональных выставок, автор бюстов Героев России — Гази Загитову, Алмазу Сафину и других Ильгиз Файзуллин, а также заслуженный художник Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения, член Союза художников России и  Башкортостан Рустэм Хасанов. Он автор памятника Федору Шаляпину в Уфе.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 4
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru