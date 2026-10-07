В Башкирии присудили госпремии имени Салавата Юлаева

В Башкирии назвали имена лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Решение принято по предложению комиссии при Главе Башкирии.
Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров. Документ имеется в распоряжении редакции.
Награды присуждены:
1. Хасанову Риму Махмутовичу, народному артисту Башкортостана — за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства.
2. Хакимову Рустему Миллятовичу, главному режиссёру башкирской труппы Национального молодёжного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Кунафину Муниру Сахиулловичу, главному редактору журнала «Ағиҙел» («Агидель») — за спектакль «Одной жизни мало» («Бер ғүмер етмәй икән»).
3. Фахертдинову Ильшату Магафуровичу, главному режиссёру Государственного концертного зала «Башкортостан» — за значительный вклад в реализацию масштабных мероприятий международного, всероссийского и республиканского уровней.
4. Лобанову Владимиру Геннадиевичу и Хасанову Рустэму Аязовичу, профессорам факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, Нуриахметову Фирданту Салимьяновичу, заслуженному художнику Башкортостана, Файзуллину Ильгизу Фазыляновичу, преподавателю художественного отделения Уфимского колледжа искусств — за памятник «Женщины 41-го».
Торжественное вручение премий традиционно приурочат ко Дню Республики Башкортостан.
Ранее в Башкирии стали известны соискатели премии имени Салавата Юлаева.
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