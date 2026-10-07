Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
19:02 (UTC+5), 07 Октября 2026

В Башкирии присудили госпремии имени Салавата Юлаева

Добавить в предпочтительные источники Google
архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

В Башкирии назвали имена лауреатов Государственной премии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Решение принято по предложению комиссии при Главе Башкирии.

Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров. Документ имеется в распоряжении редакции.

Награды присуждены:

1. Хасанову Риму Махмутовичу, народному артисту Башкортостана — за выдающийся вклад в развитие национального песенного искусства.

2. Хакимову Рустему Миллятовичу, главному режиссёру башкирской труппы Национального молодёжного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, Кунафину Муниру Сахиулловичу, главному редактору журнала «Ағиҙел» («Агидель») — за спектакль «Одной жизни мало» («Бер ғүмер етмәй икән»).

3. Фахертдинову Ильшату Магафуровичу, главному режиссёру Государственного концертного зала «Башкортостан» — за значительный вклад в реализацию масштабных мероприятий международного, всероссийского и республиканского уровней.

4. Лобанову Владимиру Геннадиевичу и Хасанову Рустэму Аязовичу, профессорам факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, Нуриахметову Фирданту Салимьяновичу, заслуженному художнику Башкортостана, Файзуллину Ильгизу Фазыляновичу, преподавателю художественного отделения Уфимского колледжа искусств — за памятник «Женщины 41-го».

Торжественное вручение премий традиционно приурочат ко Дню Республики Башкортостан.

Ранее в Башкирии стали известны соискатели премии имени Салавата Юлаева.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru