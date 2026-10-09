Радий Хабиров: «Шаймуратовские классы» — это школа жизни и патриотизма

Сегодня после церемонии посвящения в «шаймуратовцы» Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» рассказал, почему возникла идея создания в республике «шаймуратовских классов» и что этот проект находится под его личным контролем.

«Знаете, мы же тоже ощупью, как говорится, шли, мы не понимали, выстрелит, нет? Мы понимали, что в таких условиях нам нужен патриотический проект, который бы ребят подтягивал, ребята к чему-то стремились, был у них пример для подражания. Для этого у нас был идеальный народный герой, генерал Шаймуратов. И, соответственно, привязали это к учёбе.

Как схема работает? Они обязательно должны получить это право, заслужить его. Они даже „Гонку героев“ бегут. Достаточно конкурентная такая среда. Мы как раз держим конкуренцию, чтобы ребята к этому стремились. Накануне Дня республики, как правило, они дают свою клятву. Это уже такая церемония и ритуал, мне кажется, люди с восхищением к этому относятся. У меня у самого сердце прихватывает прямо, знаете, вот мурашки. Для них это школа жизни, школа патриотизма — они подтягивают учёбу, они подтягивают занятия спортом. Десятки тысяч ребят наших получают такую хорошую прививку на будущее», — отметил Радий Хабиров.

Ранее в Уфе 550 учащихся торжественно посвятили в «шаймуратовцы».