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12:16 (UTC+5), 09 Октября 2026

В Уфе 550 учащихся торжественно посвятили в «шаймуратовцы»

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Олег Яровиков, Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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9 октября, накануне Дня республики, на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном посвящении в «шаймуратовцы». Честь произнести клятву  заслужили победители «Летних шаймуратовских игр» — 550 ребят из 24 классов пяти городов и 11 районов, в том числе из пяти республиканских гимназий.

«Дорогие ребята! Уважаемые ветераны, участники специальной военной операции. Уважаемые учителя, дорогие родители! У нас есть добрая традиция — в преддверии Дня республики собираться на этой площади, у памятника генералу Шаймуратову для важной церемонии. Она проходит уже в седьмой раз. Сегодня мы принимаем в ряды "шаймуратовцев" учеников 24 классов.
В годы Великой Отечественной войны славная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла с боями от Дона до Эльбы, освобождая землю от нацистов. Крылатая фраза легендарного комдива: "Потомки Салавата отступать не умеют" стала девизом воинов из Башкортостана. Сегодня эстафету мужества продолжает новое поколение героев. Здесь, с нами Герои России, участники специальной военной операции, воины, которые защищают мирное небо и будущее нашей страны. Вместе с ними мы всё делаем для победы.
Быть "шаймуратовцем" сегодня — это не только держать равнение на примеры мужества и героизма старших поколений. Нужно смотреть в будущее, тянуться к новым знаниям, к новым технологиям. Этим летом "шаймуратовское" движение признано одним из лучших в стране по патриотическому воспитанию. И вам ещё предстоит закалить характер настоящего "шаймуратовца", чтобы с гордостью носить это высокое звание. Хочу сказать слова благодарности военным наставникам, учителям, директорам школ, родителям. Спасибо, что вы готовите достойную смену.
Дорогие ребята! Дерзайте, учитесь, любите и защищайте свою Родину. Поздравляю вас с посвящением, с наступающим Днём республики», – сказал Радий Хабиров.

Свои пожелания юным «шаймуратовцам» высказал Герой России Василь Ямалетдинов. Ученики произнесли клятву «шаймуратовцев»:

«В сегодняшний торжественный день я, обучающийся "шаймуратовского" класса, перед лицом своих товарищей и учителей с честью носить имя "шаймуратовца" клянусь! Быть преданным своему народу, быть достойным памяти павших за Родину, верным сыном (дочерью) родной земли клянусь! Достойно учиться, готовить себя к служению Отечеству клянусь! Всегда следовать девизу шаймуратовца: "Потомки Салавата отступать не умеют!"».

Затем участники СВО передали командирам отрядов знамена «шаймуратовских» классов и ребята прошли торжественным маршем по Советской площади.

В 2026–2027 учебном году открыто 40 новых «шаймуратовских» классов, их уже в Башкортостане 293. Напомним, классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова в школах Башкирии начали открывать в 2020 году. В «шаймуратовские» классы принимаются школьники, имеющие хорошие оценки по математике, русскому языку, истории и годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта. Воспитанники класса учатся в режиме «полного дня». Учебный процесс ведется по программам углубленного изучения иностранного и башкирского языков, спортивной и начальной военной подготовки. В «шаймуратовских» классах ведется систематическая работа, направленная на воспитание уважения к истории страны, патриотизма, чувства гордости за Родину, республику на примере героизма кавалеристов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, формирование духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, содействие становлению активной гражданской позиции.

Как ранее сообщал Башинформ, в декабре прошлого года в Уфе во второй раз прошел «Бал юных шаймуратовцев». В нем тогда приняли участие более 200 учеников 34 «шаймуратовских классов» из 23 районов и 5 городов республики.

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