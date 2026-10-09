В Уфе 550 учащихся торжественно посвятили в «шаймуратовцы»

9 октября, накануне Дня республики, на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном посвящении в «шаймуратовцы». Честь произнести клятву заслужили победители «Летних шаймуратовских игр» — 550 ребят из 24 классов пяти городов и 11 районов, в том числе из пяти республиканских гимназий.

«Дорогие ребята! Уважаемые ветераны, участники специальной военной операции. Уважаемые учителя, дорогие родители! У нас есть добрая традиция — в преддверии Дня республики собираться на этой площади, у памятника генералу Шаймуратову для важной церемонии. Она проходит уже в седьмой раз. Сегодня мы принимаем в ряды "шаймуратовцев" учеников 24 классов.

В годы Великой Отечественной войны славная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла с боями от Дона до Эльбы, освобождая землю от нацистов. Крылатая фраза легендарного комдива: "Потомки Салавата отступать не умеют" стала девизом воинов из Башкортостана. Сегодня эстафету мужества продолжает новое поколение героев. Здесь, с нами Герои России, участники специальной военной операции, воины, которые защищают мирное небо и будущее нашей страны. Вместе с ними мы всё делаем для победы.

Быть "шаймуратовцем" сегодня — это не только держать равнение на примеры мужества и героизма старших поколений. Нужно смотреть в будущее, тянуться к новым знаниям, к новым технологиям. Этим летом "шаймуратовское" движение признано одним из лучших в стране по патриотическому воспитанию. И вам ещё предстоит закалить характер настоящего "шаймуратовца", чтобы с гордостью носить это высокое звание. Хочу сказать слова благодарности военным наставникам, учителям, директорам школ, родителям. Спасибо, что вы готовите достойную смену.

Дорогие ребята! Дерзайте, учитесь, любите и защищайте свою Родину. Поздравляю вас с посвящением, с наступающим Днём республики», – сказал Радий Хабиров.

Свои пожелания юным «шаймуратовцам» высказал Герой России Василь Ямалетдинов. Ученики произнесли клятву «шаймуратовцев»:

«В сегодняшний торжественный день я, обучающийся "шаймуратовского" класса, перед лицом своих товарищей и учителей с честью носить имя "шаймуратовца" клянусь! Быть преданным своему народу, быть достойным памяти павших за Родину, верным сыном (дочерью) родной земли клянусь! Достойно учиться, готовить себя к служению Отечеству клянусь! Всегда следовать девизу шаймуратовца: "Потомки Салавата отступать не умеют!"».

Затем участники СВО передали командирам отрядов знамена «шаймуратовских» классов и ребята прошли торжественным маршем по Советской площади.

В 2026–2027 учебном году открыто 40 новых «шаймуратовских» классов, их уже в Башкортостане 293. Напомним, классы имени Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова в школах Башкирии начали открывать в 2020 году. В «шаймуратовские» классы принимаются школьники, имеющие хорошие оценки по математике, русскому языку, истории и годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта. Воспитанники класса учатся в режиме «полного дня». Учебный процесс ведется по программам углубленного изучения иностранного и башкирского языков, спортивной и начальной военной подготовки. В «шаймуратовских» классах ведется систематическая работа, направленная на воспитание уважения к истории страны, патриотизма, чувства гордости за Родину, республику на примере героизма кавалеристов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, формирование духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, содействие становлению активной гражданской позиции.

Как ранее сообщал Башинформ, в декабре прошлого года в Уфе во второй раз прошел «Бал юных шаймуратовцев». В нем тогда приняли участие более 200 учеников 34 «шаймуратовских классов» из 23 районов и 5 городов республики.