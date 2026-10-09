Герман Греф оценил обновлённый парк имени Ленина в Уфе

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф после осмотра обновленного парка имени Ленина в Уфе отметил, что такая крупная компания, как Сбер, обязана нести на себе в том числе и социальную ответственность.

«Мы берёмся только за такие проекты, которые существенно меняют облик наших городов. Это первое. Второе: Сбер — это и есть регионы. Мы везде. И в общем, нам в каком-то смысле просто работать, потому что наша команда здесь; вместе с командой губернатора мы отработали последний год, и вот сегодня есть шанс сделать такой прекрасный подарок городу. Это, на самом деле, знаете, самое большое счастье, самый большой подарок, который можешь сделать самим себе, — это сделать подарок кому-то. Поэтому для нас большая честь такому замечательному городу, как Уфа, одному из красивейших, наверное, городов в стране, сегодня совместно с администрацией сделать этот подарок, и я благодарен Главе республики за то, что он пригласил нас. Мы здесь с ним всё прошли ногами, всё посмотрели и вот совместными усилиями сделали.

Сегодня смотрим на лица людей, нам кажется, что сделали неплохое дело. Мне кажется, что получилось очень здорово, потому что сохранили историчность: даже замечательные люки у вас здесь, на которых отражены все четыре названия парка, — мне кажется, это очень хороший подход, такой зрелый, когда вся история отражается.

И здорово, что здесь стоят замечательные обелиски, памятники людям, которые внесли свой вклад в развитие Башкортостана, героям республики и Героям России тоже. Поэтому мне кажется, что вот это сочетание получилось, что здесь очень много детей. Здесь много спортивных площадок, здесь кафе, мамочки с детишками — в общем, все найдут себе какое-то занятие. А, собственно говоря, когда дети будут ходить среди памятников, они будут впитывать это в себя. И мне кажется, что лучшего способа патриотического воспитания, чем создание новых смыслов, новой привлекательности, просто не придумать», — сказал Герман Греф.

Напомним, сегодня в Уфе после реконструкции открылся парк имени Ленина. Благоустройство общественной территории стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также при поддержке Сбера.