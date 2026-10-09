158 лет истории: интересные факты об обновленном парке имени Ленина в Уфе

Сегодня в Уфе после масштабной реконструкции, проведённой в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке Сбера, состоялось открытие парка имени Ленина. ИА «Башинформ» рассказывает об истории этого общественного пространства.

От Ушаковского до парка Свободы

Парк был заложен в 1867 году по инициативе уфимского губернатора, действительного статского советника Сергея Ушакова, а в 1871 году получил его имя. Львиную долю средств на основание парка составили взносы самого губернатора, поэтому решением Уфимской городской думы парк назвали «Ушаковским» — это название он носил до 1917 года.

В парке были три главные аллеи: одна — от Соборной улицы, другая — от Александровской, третья — со стороны Архиерейского дома. Кованые металлические ворота для Ушаковского парка изготовил Златоустовский завод. Здесь высаживали новые деревья, в павильонах продавались прохладительные напитки, горячая пища и пирожки, имелись качели, карусели, беседки, работали электротеатр «Мир» и первый уфимский фонтан, который украшала скульптура бегущих от дождя детей.

В «Журнале Уфимской городской думы» от 4 сентября 1898 года отмечалось, что из числа мест, имеющихся в Уфе для прогулок, наиболее соответствующим этому назначению, как по санитарным условиям, так равно по пространству и центральному расположению, следует признать городской Ушаковский парк, имеющий важное значение для города. Городские власти постоянно заботились о чистоте парка: дорожки посыпали песком, пропалывали клумбы, следили, чтобы в парк не проникали животные.

Сразу после Октябрьской революции 1917 года Ушаковский парк переименовали в парк Свободы.

Место памяти

В 1920–1930-е годы на территории парка хоронили погибших в годы революции и Гражданской войны. В 1921 году здесь похоронили активного участника Октябрьской революции и Гражданской войны, кавалера ордена Красного Знамени Александра Чеверёва; в декабре 1924 года — революционера, партийного и государственного деятеля, писателя Шагита Худайбердина; в 1934 году — классика татарской и башкирской литературы, народного поэта Башкортостана Мажита Гафури.

Парк имени Ленина — первый публичный парк в губернии и Уфе. Имелись частные парки в усадьбах, а этот — именно публичный. В парке впервые сдавали на права автолюбители в 1912 году: двое мужчин сдали, женщина не прошла экзамен. В парке начинался уфимский футбол, как и рядом с парком общества трезвости (парк имени Якутова). Многие деревья в 1980 году были высажены известными писателями, космонавтами, героями соцтруда, делегациями городов и районов.

Ранее Радий Хабиров рассказал, как проходила реконструкция парка имени Ленина.