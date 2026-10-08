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11:41 (UTC+5), 08 Октября 2026

Злоумышленники выдали июльское заявление Хабирова об атаке БПЛА за новое

Информационный вброс о якобы 34 сбитых сегодня в Башкирии беспилотниках не соответствует действительности.

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скриншот Фактчекинг по-башкирски
Фото: скриншот | Фактчекинг по-башкирски
Иван Вавилов

Накануне в СМИ и соцсетях распространили скриншот с комментарием Главы республики, где Радий Хабиров сообщает о ситуации с вражескими беспилотниками на 8 октября. Как рассказал канал «Фактчекинг по-башкирски» в мессенджере «Макс», создатели фейка использовали публикацию руководителя региона от 14 июля, чтобы выдать ее за актуальную.

При этом никаких новых постов на данную тему Хабиров не делал. Вероятно, целью вброса являлось создание паники среди жителей. Людей призвали не вестись на провокации и проверять информацию в официальных источниках.

Ранее в Башкирии опровергли фейк о вспышке чумы.

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