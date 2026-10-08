Злоумышленники выдали июльское заявление Хабирова об атаке БПЛА за новое

Накануне в СМИ и соцсетях распространили скриншот с комментарием Главы республики, где Радий Хабиров сообщает о ситуации с вражескими беспилотниками на 8 октября. Как рассказал канал «Фактчекинг по-башкирски» в мессенджере «Макс», создатели фейка использовали публикацию руководителя региона от 14 июля, чтобы выдать ее за актуальную.
При этом никаких новых постов на данную тему Хабиров не делал. Вероятно, целью вброса являлось создание паники среди жителей. Людей призвали не вестись на провокации и проверять информацию в официальных источниках.
Ранее в Башкирии опровергли фейк о вспышке чумы.
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