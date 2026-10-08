В Уфе определят площадку и повестку саммита ШОС

Участники обсудили вопросы формирования организационной структуры и направлений работы, определения площадок масштабного международного форума, а также подготовки насыщенной событийной повестки.
Руководитель региона подчеркнул важность изучения зарубежного опыта подготовки форумов с участием глав государств и системного подхода к организации саммита.
«Республика будет стремиться к достойному проведению саммита ШОС в Уфе. Значение международных отношений и роль России в современном мире понимают все. Для нас принимать это мероприятие — большая честь и одновременно ответственность», — отметил Радий Хабиров.
Напомним, в 2015 году столица Башкирия принимала саммиты ШОС и БРИКС. Это способствовало созданию современной гостиничной и туристической инфраструктуры. За последние годы Уфа стала признанным конгрессным центром, где проходят международные и федеральные мероприятия самого высокого уровня.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе началась подготовка к саммиту ШОС 2028 года.
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