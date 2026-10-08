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22:58 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Уфе маршрут № 219 продлят до «Ленты» и набережной Белой

Мэрия Уфы одобрила изменение маршрута.

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Ляйсан Гаррапова пресс-служба Общественной палаты РБ
Фото: Ляйсан Гаррапова | пресс-служба Общественной палаты РБ
Инсаф Хужабирганов

В мэрии Уфы рассмотрели предложение Общественной палаты РБ об изменении маршрута №219 с продлением до гипермаркета «Лента» и набережной Белой. С данной инициативой выступила заместитель председателя ОП РБ Кристина Недорезова.

Она предложила дополнить маршрут остановками, продлив его до гипермаркета «Лента» (ул. Бельская, 70) и остановочного пункта «Телецентр». Инициатива была сформирована по итогам мониторинга набережной Уфы. Был проведен выездной мониторинг, а также онлайн-опрос, где проголосовали 1664 горожанина. Главной проблемой жители назвали транспортную доступность набережной. 

«Запуск автобуса позволит многократно увеличить поток людей, особенно тех, кто не может добраться на личном авто, пешком или на такси. Это вопрос комфорта и безопасности сотен горожан», — подчеркнула Кристина Недорезова.

Для реализации проекта потребуется согласование с ГАИ и администрацией Уфы, а также организация разворотного кольца.

Заместитель мэра города Сергей Кожевников отметил, что Общественная палата республики — важный орган, к которому администрация прислушивается. Он поддержал инициативу, члены комиссии также проголосовали за изменения.

Ранее в Уфе изменили схему движения двух автобусов.

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