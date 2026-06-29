В Уфе изменили схему движения двух автобусов

В Уфе в связи с перекрытием улицы Батырской изменили схему движения автобусов № 31 и 234. Как сообщили в пресс-службе «Башавтотранса», автобус № 234 «мкрн. Белореченский — улица Аральская» временно будет ездить по маршруту улица Софьи Перовской — Степана Кувыкина — Авроры, в обратном направлении улица Авроры — Рабкоров — Степана Кувыкина — Софьи Перовской.
Автобус № 31 «Роддом № 4 — ТСК „Пушкинский“» временно будет проезжать по улицам Авроры — Софьи Перовской, обратно в том же направлении.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе перекроют дорогу для реконструкции улицы Галле.
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