В Уфе изменили схему движения двух автобусов

В Уфе в связи с перекрытием улицы Батырской изменили схему движения автобусов № 31 и 234. Как сообщили в пресс-службе «Башавтотранса», автобус № 234 «мкрн. Белореченский — улица Аральская» временно будет ездить по маршруту улица Софьи Перовской — Степана Кувыкина — Авроры, в обратном направлении улица Авроры — Рабкоров — Степана Кувыкина — Софьи Перовской.

Автобус № 31 «Роддом № 4 — ТСК „Пушкинский“» временно будет проезжать по улицам Авроры — Софьи Перовской, обратно в том же направлении.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе перекроют дорогу для реконструкции улицы Галле.