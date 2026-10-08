В Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Аэропорт Уфы также вернулся к штатному режиму работы.

Напомним, сегодня утром на территории республики была угроза беспилотных атак.