В Башкирии объявлена беспилотная опасность

В Башкирии введен режим «Беспилотная опасность», сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

«Объявлена беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении спасателей.

Рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Доверяйте только официальным источникам информации! Как вести себя при атаке БПЛА, можно почитать здесь.