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16:39 (UTC+5), 08 Октября 2026

Ученые БАГСУ представили Башкирию на экспедиции «Дигория»

Пятидневный научно-практический проект объединил 120 исследователей, философов, политологов, социологов и управленцев со всей России, которые искали образ будущего страны. Экспедиция проходила по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Ярославль — Дубна.

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предоставлено БАГСУ пресс-служба
Фото: предоставлено БАГСУ | пресс-служба
Иван Вавилов

Участниками «Дигории» от Башкирии стали директор департамента цифрового развития Академии Главы РБ Алсу Уляева и доцент кафедры государственного и муниципального управления БАГСУ Камиль Ахмадеев, работавшие по направлениям «Государство» и «Человек» соответственно.

В рамках экспедиции представили 11 сценариев будущего, объединив исторический опыт, традиционные ценности и современные вызовы. Команды ежедневно дискутировали и защищали проекты перед экспертами — начальником Управления администрации Президента России Александром Харичевым, деканом факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андреем Шутовым, профессором, доктором исторических наук Варданом Багдасаряном, доктором политических и социологических наук, кандидатом философских наук Александром Дугиным и другими. Вектор этой работе задал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Организаторы задавали для нас методологические рамки, при этом оставляя за участниками право пофантазировать. Члены экспертного совета экспедиции в ходе наблюдения за работой команд просили смотреть под другим углом, менять „оптику“, что было достаточно сложной задачей для участников, имеющих за спиной традиционный академический и научный бэкграунд. Мне кажется, для молодых исследователей ценность экспедиции была не столько в готовых ответах и проектах, здесь не было лидеров и победителей, сколько в самом навыке визионерства, возможности побыть немного футурологами и взглянуть на проблемы, выйдя за пределы своей академической ниши. А ещё в обретении важного для учёного навыка „звучать“, иметь собственные мысли и образы и проявлять их вовне», — прокомментировала Алсу Уляева.

По словам Камиля Ахмадеева, участники в шутку назвали экспедицию «философским теплоходом».

«Колоссальная интеллектуальная работа на протяжении пяти дней с максимальной концентрацией усилий и при поддержке именитых наставников — вот как бы я кратко охарактеризовал эту экспедицию. Огромная польза этого „философского теплохода“ заключается в новом осмыслении лично для себя тех процессов, что происходят в мире и в нашей стране в частности», — поделился он.
предоставлено БАГСУ пресс-служба
предоставлено БАГСУ пресс-служба
предоставлено БАГСУ пресс-служба
предоставлено БАГСУ пресс-служба
предоставлено БАГСУ пресс-служба
Фото: предоставлено БАГСУ | пресс-служба
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