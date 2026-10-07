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12:54 (UTC+5), 07 Октября 2026

Жительница Башкирии Танзиля Факаетдинова отметила вековой юбилей

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Булат Хайриахметов сотрудник информационно-аналитического сектора администрации Нуримановского района
Фото: Булат Хайриахметов | сотрудник информационно-аналитического сектора администрации Нуримановского района
Ляйсан Закирова

В Нуримановском районе со 100-летием поздравили Танзилю Зиннатуллиновну Факаетдинову. Она родилась 7 октября 1926 года в деревне Тайкаш Караидельского района. Её юность пришлась на суровые годы. После окончания шести классов начала работать в колхозе «Кызыл Октябрь» Байкибашевского сельсовета.  

Вместе с супругом, Тимергали Факаетдиновичем, они прожили в дружбе и согласии, вырастили четверых замечательных детей. Сегодня Танзиля Зиннатуллиновна — богатая и счастливая бабушка! У неё 9 внуков и 19 правнуков. 

В день векового юбилея ее поздравил глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков. Вручил ей поздравления от Президента России Владимира Путина и Главы Башкортостана Радия Хабирова. 

Ранее почетному гражданину Уфы Геннадию Филинову исполнилось 100 лет.

Булат Хайриахметов сотрудник информационно-аналитического сектора администрации Нуримановского района
Булат Хайриахметов сотрудник информационно-аналитического сектора администрации Нуримановского района
Фото: Булат Хайриахметов | сотрудник информационно-аналитического сектора администрации Нуримановского района
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