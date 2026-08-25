Почетному гражданину Уфы Геннадию Филинову исполнилось 100 лет

Сегодня вековой юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Уфы Геннадий Филинов.
Геннадий Яковлевич родился 25 августа 1926 года в селе Родионово Читинской области. В 1943 году он был призван в ряды Красной Армии, служил в Красноярском крае, прошел обучение в полковой школе и Барнаульском военно-пехотном училище. В марте 1950 года был уволен в запас в звании младшего сержанта.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
После службы в рядах Красной Армии окончил Куйбышевский политехнический институт и работал на заводах в Ставропольском крае, а затем в Красноярске, Давлеканово, Куйбышеве и Туймазах.
Со 100-летием ветерана поздравил глава администрации Советского района Уфы Айдар Базгудинов.
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Асхат Фахрутдинов встретил свое 100-летие.
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