Жители Уфы отдали кибермошенникам более 750 млн рублей

В Уфе с начала этого года общая сумма причиненного материального ущерба от кибермошенничества составила более 750 млн рублей. Об этом 7 октября на оперативном совещании сообщил начальник управления МВД России по Уфе полковник полиции Ильгиз Байсурин.

По его словам, от действий мошенников пострадали:

254 пенсионера, с личных счетов которых похищено более 251 млн рублей,

пенсионера, с личных счетов которых похищено более 251 млн рублей, 126 студентов, у которых похищено свыше 51 млн;

которых похищено свыше 51 млн; 41 сотрудник и работник сферы образования и науки Уфы — более 55 млн;

35 сотрудников и работников учреждений сферы здравоохранения — более 34 млн;

121 работник крупных производственных предприятий города — порядка 61 млн.

«И это не полный список граждан, пострадавших от действий мошенников, — заявил полковник полиции. — Для профилактики преступлений данного вида сотрудниками полиции организовано и проведено порядка 300 рабочих встреч с трудовыми коллективами, направлено порядка 200 информационных писем профилактического характера в организации, чьи сотрудники стали жертвами мошенников. Благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить 80 фактов хищений денежных средств на общую сумму более 93 млн рублей».

Ильгиз Байсурин добавил, что на территории города в текущем году влиянию мошенников подверглись и 19 несовершеннолетних лиц, из них 5 учащихся средних образовательных учреждений, которые в силу своего возраста не осознавали в полной мере последствия своих действий.

И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов поблагодарил сотрудников МВД и правоохранительных органов за работу по противодействию мошенникам, отметив важность комплексного подхода к решению этой проблемы. Он обратил внимание на тревожную статистику: только среди пенсионеров ущерб от действий злоумышленников составляет сотни миллионов рублей — в среднем около одного миллиона приходится на каждого пострадавшего. При этом жертвами становятся люди разных профессий: работники образования, здравоохранения и других сфер.

И. о. мэра подчеркнул, что современные цифровые мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, поэтому необходимо максимально широко информировать граждан через все возможные каналы: СМИ, соцсети, школьные чаты, родительские комитеты.

По его словам, профилактическая работа должна вестись «из каждого утюга», особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего попадаются на уловки аферистов. Градоначальник отметил, что ежедневно появляются сообщения о крупных потерях — миллионы заработанных денег уходят жуликам, а затем могут оказаться у недружественных сил. Он призвал усилить совместную работу всех ведомств и продолжить борьбу с цифровым мошенничеством.

Ранее в Уфе пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей.