В Уфе пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, мошенники позвонили женщине под видом директора завода, следователя, сотрудника ФСБ и специалиста Центробанка. Они сообщили о попытке перевода от ее имени 5 миллионов рублей на финансирование терроризма.
Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка сняла со своих счетов более 2 миллионов рублей. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, заявив, что на купюрах якобы обнаружены отпечатки пальцев преступников и текст с поддержкой недружественного государства.
Ранее уфимца осудили за поджог жилья жены.
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