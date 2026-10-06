В Уфе пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, мошенники позвонили женщине под видом директора завода, следователя, сотрудника ФСБ и специалиста Центробанка. Они сообщили о попытке перевода от ее имени 5 миллионов рублей на финансирование терроризма.

Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка сняла со своих счетов более 2 миллионов рублей. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, заявив, что на купюрах якобы обнаружены отпечатки пальцев преступников и текст с поддержкой недружественного государства.

Ранее уфимца осудили за поджог жилья жены.