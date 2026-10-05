Уфимца осудили за поджог жилья жены

Калининский районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю по делу о поджоге. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В январе 2026 года на почве личной неприязни к супруге мужчина поджег принадлежавшую ей квартиру в многоэтажном доме по улице Летчика Кобелева. В результате ЧП из здания были эвакуированы 60 жителей, в том числе 17 несовершеннолетних детей. Сумма материального ущерба превысила 1 миллион рублей.
Подсудимый полностью признал вину. Ключевым фактором при вынесении решения стало то, что мужчина возместил причиненный потерпевшей ущерб в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее Башинформ сообщал о том, что житель Башкирии ответит в суде за убийство 14-летней давности.
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